Ajet, IATA üyesi oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli uçuş yapam AJet, IATA üyeliğiyle uluslararası havacılıkta geçerli güvenlik, operasyon ve finansal standartlara uyumunu tescillemiş oldu.

IATA üyeliğinin, şirketin küresel havacılık ekosistemine entegrasyonu açısından önemli bir kilometre taşı olduğu belirtildi. IATA’dan yapılan açıklamada, üyelik sürecinin temel şartlarından IATA Operasyonel Güvenlik Denetimi’nden (IOSA) başarıyla geçildiği ve bu sayede AJet’in operasyonel güvenlik alanında uluslararası standartları karşıladığının belgelendiği ifade edildi.

Kısa sürede hızlı büyüme ivmesi yakalayan AJet, halihazırda 80 uçaktan oluşan filosuyla 34 fazla ülkeye operasyon yaparken Türkiye genelinde 40’ın üzerinde iç hat, Avrupa ve Batı Asya’da ise 60’tan fazla dış hat noktasına sefer düzenliyor.

IATA üyeliğiyle AJet’in, küresel ölçekte havayolları arasındaki iş birliği mekanizmalarına daha etkin şekilde katılması, operasyonel verimliliğini artırması ve uluslararası pazardaki rekabet gücünü güçlendirmesi hedefleniyor.

IATA, dünya genelinde 300’den fazla havayolunu bünyesinde barındırıyor ve küresel hava trafiğinin yaklaşık yüzde 80’ini temsil ediyor. AJet’in birliğe katılımı, Türk sivil havacılığı açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.