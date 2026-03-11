AJet mobil yenilendi: Bilet seçimleri daha pratik olacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi Ajet, yenilenen tasarım daha akıcı bir kullanım sağlayacak, takvim görünümünde fiyatlarla karşılaştırma yapılacak, en uygun günler tek ekranda görülebilecek.

Ek hizmet seçimi artık daha pratik olacak, ihtiyaca uygun hizmetler yenilenen ekranlarda kolaylıkla eklenebilecek. Yeni uygulama ile ayrıca kampanyalardan ve yeni rotalardan anlık olarak yolcular haberdar olunacak.

AJet Mobil’deki yenilikler ile şunları yapabilirsiniz:

• Kullanıcı Dostu Tasarım:

• Takvim görünümünde fiyatlar karşılaştırabilir, en uygun günleri tek ekranda görebilirsiniz.

• Ek hizmet seçimi için ihtiyacınıza uygun hizmetleri yenilenen ekranlarda kolayca ekleyebilirsiniz.

• AJet Mobil’e özel fırsat ve duyurulara güncellenen kampanya ekranından anlık olarak ulaşabilirsiniz.

• Seyahat Planlama:

• Seyahatlerinizi kolayca planlayabilir, rezervasyonlarınızı düzenleyebilir, biletlerinizi ve check-in işlemlerinizi pratik bir şekilde yapabilir, uçuşlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

• Tek bir işlemle birden fazla uçuş içeren seyahatlerinizi planlayabilirsiniz.

• Uygulama ayrıca, tercihlerinizi hatırlar ve size özel öneriler sunar.



• Rezervasyon Yönetimi:

Rezervasyonlarınızı kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Yeni uçuş ekleyebilir, uçuşunuzu değiştirebilir ya da iptal edebilir, yeni yolcu ekleyebilirsiniz.



• Hızlı ve Güvenli Ödeme:

Çeşitli ödeme yöntemlerinden ve para birimlerinden en uygun olanları seçerek hızlıca ödeme yapabilirsiniz.



• Kayıt: Kişiselleştirilmiş AJet deneyimi için giriş yaptığınızda, yolcuları kayıt ederek pratik bir şekilde bilet alabilir ve check-in işlemi yapabilirsiniz.



• Ek Hizmetler: Koltuk seçimi ile seyahat konforunuzu artırabilir, fazla bagaj seçeneği ile ihtiyacınız olan kadarını ödeyebilirsiniz.



• Uçuş Durum Takibi: Uçuş durumu özelliğiyle uçuşlarınızın güncel durumunu takip edebilirsiniz.