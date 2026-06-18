AJet, “Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri” listesinde

Hüseyin ASLIYÜCE

Şirketlerin çalışanlarına sunduğu iş deneyimi, kurumsal altyapı ve insan kaynakları uygulamalarının değerlendirildiği program kapsamında AJet çalışanlarına anket uygulandı.

Çalışanların geri bildirimleri doğrultusunda AJet; 83,5 puan alarak araştırmada verilen en yüksek derecelerden biri olan “Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü”ne layık görüldü.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp da ödül ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Kerem Sarp, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sonucu yalnızca alınan bir ödül olarak görmüyorum. AJet’i kurarken en çok önem verdiğimiz konulardan biri, insanların fikirlerini rahatça paylaşabildiği, birbirini dinlediği ve ortak hedeflere birlikte yürüdüğü bir çalışma ortamı oluşturmaktı."

Güçlü şirketlerin ekipleriyle hedefe ulaşacağına dikkat çeken Sarp “Henüz çok genç bir şirketiz. Buna rağmen kısa sürede ortaya koyduğumuz performans, hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve birlikte başardıklarımız düşünüldüğünde, bu ödülün ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum” dedi.

AJet’te bağlılık, aidiyet ve gurur öne çıkıyor

31 Mart 2024’te ilk uçuşunu yapan ve kısa sürede güçlü bir büyüme performansı sergileyen AJet’in aldığı bu sonuç, çalışan bağlılığı ve aidiyetinin yanı sıra kurumun güçlü çalışma kültürünü de ortaya koydu.

Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 95,3’ü işletmenin başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu belirtirken, yüzde 91,2’si uzun vadede kurumda çalışmayı sürdürmeyi planladığını ifade etti.

Ayrıca çalışanların yüzde 88’inden fazlası kurumuyla gurur duyduğunu ve AJet’i çevresine tavsiye edeceğini belirtti. Çalışanların anket aracılığıyla paylaştığı görüşler; kuruma duyulan güveni, güçlü kurum kültürünü ve yüksek çalışan bağlılığını öne çıkardı.