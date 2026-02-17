  1. Ekonomim
AJet, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerine denk gelen tüm yurt içi uçuşlarında ikram paketlerini yolcularına ücretsiz olarak sunacağını duyurdu.

AJet yolcularına iftar ve sahur paketi: Ramazan boyunca ücretsiz dağıtılacak
AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket yolcularına pide ekmeğinde beyaz peynir, kırmızı biber ve zeytin ezmeli sandviç, hurma ve sudan oluşan iftar ve sahur paketlerini ücretsiz dağıtacak.

Ramazan ikramlarına ek olarak dileyen yolcular, uçak içinde AJet Cafe'nin menülerini de satın alabilecek.