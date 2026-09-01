AJet’e ‘Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri’ sertifikası

Hüseyin ASLIYÜCE

Ajet Hava Yolları, ‘Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü’ne layık görüldü.

Çalışan deneyimini değerlendiren ve iş yeri mutluluğunu ölçümleyip sertifikalandıran Happy Place to Work tarafından ‘2026 Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri’ araştırmasında AJet, çalışanlarından aldığı yüksek puanla listenin en üst sırasında yer aldı. Ödül, 31 Ağustos 2026 tarihinde AJet Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle Happy Place to Work Kurucu Ortağı Türker Baş tarafından AJet Genel Müdürü Kerem Sarp’a takdim edildi.



Kerem Sarp: Çalışanlarıyla güçlenen bir kurum inşa ediyoruz

Törende konuşan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, “Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana AJet’i yalnızca büyüyen ve gelişen bir hava yolu olarak değil, çalışanlarıyla birlikte güçlenen bir kurum olarak inşa etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle çalışma arkadaşlarımızın AJet deneyimini nasıl değerlendirdiği, neleri güçlü bulduğu ve hangi alanlarda daha iyisini yapabileceğimizi düşündüğü bizim için her zaman büyük önem taşıyor. Happy Place to Work süreci de bu açıdan bizim için oldukça değerliydi.” dedi.





Çalışan deneyiminin AJet’in kurum kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirten Kerem Sarp, “Bugün geldiğimiz noktada AJet artık sektörde hizmet kalitesi ile adından söz ettiren, ulusal ve uluslararası alanda başarıları ödüllendirilen bir hava yolu oldu. Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda, çalışma arkadaşlarımızın en büyük itici gücünün, AJet’in kuruluşundan bu yana şirketimizde bulunmaktan duyduğu gurur olduğunu gördük. Dolayısıyla bu başarıyı bir sonuçtan çok, birlikte oluşturduğumuz kültürün ve birbirimize kattığımız değerin bir yansıması olarak görüyorum. Bu başarıda emeği ve katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.