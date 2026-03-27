AJet’in Sabiha Gökçen’deki CIP Salonu yeniliyor

Hüseyin ASLIYÜCE

AJet’in CIP Salonu, yeni konseptiyle 2026 yılı içinde açılacak. Yeni konseptte tasarlanacak salon, artık iç hat ve dış hat misafirlerine özel iki ayrı alandan oluşacak.



Misafirlere zaman kazandıran hızlı geçiş

Yenilenen CIP Salonu’nda misafirlere fast track (hızlı geçiş) imkânı sunulacak. Dış hat uçuşu olan misafirler için pasaport kontrol noktası ve e-pasaport geçiş alanı yer alacak. Dijital dönüşüm odaklı uygulamaların öne çıkacağı salonda, kağıtsız yer operasyonları desteklenecek ve check-in işlemleri için kiosklar aracılığıyla hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebilecek.



Yeni konseptte Duty Free alanı olacak

AJet’in CIP Salonu’nda misafirler, self-servis konseptiyle sunulan yiyecek ve içecek ikramları eşliğinde uçuş saatlerini konforlu bir ortamda bekleyebilecek. Ayrıca salonda yer alacak Duty Free alanı sayesinde misafirler, seyahat öncesinde alışveriş yapma ayrıcalığını da yaşayacak.