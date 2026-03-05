AJet’in Tiran seferleri başladı
Ajet Hava Yolları, Arnavutluk'un başkenti Tiran’a İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 2 Mart 2026, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise bugün seferlere başladı.
Hüseyin ASLIYÜCE
Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, Balkanlar’da sefer yaptığı noktalara bir yenisini daha ekledi. AJet, Arnavutluk’un başkenti Tiran’a iki gün arayla İstanbul ve Ankara’dan sefer başlattı.
Yurt dışı uçuş ağını büyüten AJet’in yeni rotası, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Balkan kenti Tiran oldu.
AJet’in 2 Mart 2026 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ilk seferini yapan uçak Tiran Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı.
İstanbul’dan Tiran’a hafta beş gün sefer
AJet’in İstanbul-Tiran seferleri; pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada beş gün olacak.
Ankara’dan Tiran’a haftada iki gün sefer
Başkent çıkışlı uçuş ağını genişleten AJet, Ankara’dan da Tiran’a sefer başlattı. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tiran Uluslararası Havalimanı’na ilk sefer bugün yapıldı. AJet’in Ankara-Tiran seferleri; perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada iki gün olacak.