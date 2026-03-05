  1. Ekonomim
  2. Havacılık
  3. AJet’in Tiran seferleri başladı
Takip Et

AJet’in Tiran seferleri başladı

Ajet Hava Yolları, Arnavutluk'un başkenti Tiran’a İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 2 Mart 2026, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise bugün seferlere başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet’in Tiran seferleri başladı
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, Balkanlar’da sefer yaptığı noktalara bir yenisini daha ekledi. AJet, Arnavutluk’un başkenti Tiran’a iki gün arayla İstanbul ve Ankara’dan sefer başlattı.

Yurt dışı uçuş ağını büyüten AJet’in yeni rotası, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Balkan kenti Tiran oldu.

AJet’in 2 Mart 2026 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ilk seferini yapan uçak Tiran Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı.

AJet’in Tiran seferleri başladı - Resim : 1

İstanbul’dan Tiran’a hafta beş gün sefer

AJet’in İstanbul-Tiran seferleri; pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada beş gün olacak.

AJet’in Tiran seferleri başladı - Resim : 2

Ankara’dan Tiran’a haftada iki gün sefer

Başkent çıkışlı uçuş ağını genişleten AJet, Ankara’dan da Tiran’a sefer başlattı. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tiran Uluslararası Havalimanı’na ilk sefer bugün yapıldı. AJet’in Ankara-Tiran seferleri; perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada iki gün olacak.

Pegasus, 2025’te 13,75 milyar TL kâr elde ettiPegasus, 2025’te 13,75 milyar TL kâr elde ettiHavacılık