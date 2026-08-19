AJet’ten 29 dolara bilet: 100 bin indirimli yurt dışı bileti satışta
Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt dışı uçuşlarında geçerli yeni bir indirim kampanyası başlattı. Sonbahar dönemini kapsayan kampanyada, Türkiye çıkışlı yurt dışı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Hüseyin ASLIYÜCE
AJet, sonbahar dönemini kapsayan yurt dışı kampanyasıyla Türkiye çıkışlı biletleri 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu.
Yurt dışı kampanyasıyla yolcularına sonbahar tatili fırsatı sunan AJet, Münih’ten Amsterdam’a, Paris’ten Londra’ya, Taşkent’ten Cezayir’e uzanan geniş destinasyon ağındaki indirimli biletleri 19 Ağustos'ta saat 11:00’de satışa sunacak.
İndirimli biletler, 1 Eylül-24 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. Türkiye çıkışlı uçuşlar 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 eurodan bilet alma fırsatı sağlanacak.
100 bin koltuk satışta
AJet, 32 ülkeyi kapsayan kampanyası kapsamında 100 bin indirimli koltuğu satışa sundu.
Direkt uçuşlarda geçerli kampanya biletleri AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek. Kampanya kapsamında seçili hatlarda kabin bagajı seçeneği de 9 eurodan başlayan fiyatlarla sunulacak.
Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler:
Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün.