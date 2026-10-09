Ajet'ten başarılı yaz sezonu için Sabiha Gökçen çalışanlarına teşekkür ziyareti

Hüseyin ASLIYÜCE

AJET Genel Müdürü Kerem Sarp, Sabiha Gökçen Havalimanı ziyaretinde önce AJet’in tüm uçuş operasyonlarının komuta merkezi olan Entegre Operasyon Kontrol Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı ve uçuş ekiplerinin bulunduğu ekip odasını ziyarette bulundu. Sarp’ın sonraki durakları ise operasyon paydaşları TGS, Turkish Technic ve HEAŞ oldu. Sarp, operasyon ekipleri ve paydaş çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kerem Sarp: İstanbul’da zamanında kalkış oranımızı yüzde 91’e çıkardık

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kerem Sarp, zamanında kalkış performansı ve doluluk oranları ile sektörün önde gelen oyuncularından biri olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



Kerem Sarp, “Hava trafiğinin yoğun olduğu yaz döneminde AJet olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki zamanında kalkış performansımızı yüzde 91’e taşıyarak önemli bir başarıya imza attık. Haziran-Eylül döneminde 11 milyona yakın misafirimize hizmet verdik. Operasyonun her noktasında aynı hedefe odaklanan, sorumluluk alan ve çözüm üreten çalışma arkadaşlarımızla AJet’i daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. AJet olarak misafirlerimize daha iyi bir seyahat deneyimi sunmak için, filomuzu gençleştirmeye ve emniyetten ödün vermeden aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.