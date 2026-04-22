AJet'ten çocuklara 23 Nisan'a özel yüzde 50 indirim kampanyası

AJet, kampanyası ile çocukların bayram coşkusunu gökyüzüne taşıyor. 0-2 yaş arasındaki bebekler ve 2-12 yaş arasındaki çocuklara özel indirimli biletler, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den 23 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Kampanya biletleri, 14 Eylül-15 Aralık 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında ‘Basic' biletlerin yanı sıra; Flex ve Premium bilet çeşitlerinde de çocuk misafirler için yüzde 50 indirim uygulanacak.

Biletler; AJet.com ve AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek.