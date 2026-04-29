AJet’ten dev yurt dışı kampanyası: 50 bin koltuk satışta, biletler 60 dolardan başlıyor

Hüseyin ASLIYÜCE

AJet, yurt dışı kampanyasıyla yolcularına Londra’dan Amsterdam’a, Stockholm’den Viyana’ya, Taşkent’ten Cezayir’e uzanan geniş destinasyon ağında uygun fiyatlı seyahat imkânı sunuyor.

Kampanya kapsamında indirimli biletler 29 Nisan 2026 saat 11:00’den 30 Nisan 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Bu tarihlerde alınan biletler ise 4 Mayıs – 30 Haziran 2026 döneminde gerçekleştirilecek uçuşlarda geçerli olacak.

50 bin indirimli koltuk satışta

Kampanya kapsamında; vergi dahil Türkiye çıkışlı "Basic" biletler 60 dolardan başlayan fiyatlarla, Türkiye varışlı "Basic" biletler ise 50 eurodan başlayan fiyatlarla alınabilecek. Kampanya ile 50 bin koltuk satışa sunuldu.

İndirimli bagaj fırsatı

Kampanya ile seçili tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak; kabin bagajı 9 euroya ve "Basic" bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 9 euroya alınabilecek.

Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler:

Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Mısır.