AJet’ten gençlere özel KKTC Kampanyası
AJet Hava Yolları, 12 – 27 yaş arasındaki gençler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarına özel kampanya yaptı. Kampanya’dan gençler yüzde 30 indirimle bilet satın alabilecek.
Hüseyin ASLIYÜCE
Yolcularına erişilebilir fiyatlar sunan AJet, kampanyası ile gençlere Kuzey Kıbrıs’ın özgün ada kültürünü, doğal güzelliklerini ve gastronomik zenginliklerini keşfetme fırsatı sunuyor.
İndirimli biletler; 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 11:00’den 13 Mayıs 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler, 6 Ekim – 22 Aralık 2026 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.
Kabin bagajı sadece 150 TL
Kampanya kapsamında; tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak sunulacak. AJet Mobil ve ajet.com üzerinde geçerli olan kampanya ile, kabin bagajı ise 150 TL’ye alınabilecek.