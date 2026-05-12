AJet’ten gençlere özel KKTC Kampanyası

Hüseyin ASLIYÜCE

Yolcularına erişilebilir fiyatlar sunan AJet, kampanyası ile gençlere Kuzey Kıbrıs’ın özgün ada kültürünü, doğal güzelliklerini ve gastronomik zenginliklerini keşfetme fırsatı sunuyor.

İndirimli biletler; 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 11:00’den 13 Mayıs 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler, 6 Ekim – 22 Aralık 2026 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

Kabin bagajı sadece 150 TL

Kampanya kapsamında; tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak sunulacak. AJet Mobil ve ajet.com üzerinde geçerli olan kampanya ile, kabin bagajı ise 150 TL’ye alınabilecek.