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AJet’ten gençlere yurt dışı uçuşlarında yüzde 20 indirim

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’ne özel yurt dışı indirimli bilet kampanyası yaptı. Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler, 12 ile 27 yaş arasındaki gençler için yüzde 20 indirimle satışa sunuldu.

Haber Merkezi
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AJet’ten gençlere yurt dışı uçuşlarında yüzde 20 indirim
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Hüseyin ASLIYÜCE

Yolcularına erişilebilir fiyatlar sunan AJet, kampanya ile gençlere Roma’dan Londra’ya, Berlin’den Paris’e, Taşkent’ten St. Petersburg ve Şarm El-Şeyh’e uzanan rotaları keşfetme fırsatı sunuyor.

12 Ağustos 2026 tarihinde 11:00 – 23:59 saatleri arasında satışta olacak indirimli biletler; 01 Eylül – 27 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. İndirimli biletler “AJGENC20” kodu kullanılarak satın alınabilecek.

Koltuk seçiminde de yüzde 20 indirim

Kampanya kapsamında; tüm koltuk seçimleri de yüzde 20 indirimli olarak sunulacak. Biletler yalnızca AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek.

Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar:

Hamburg, Frankfurt, Zürih, Paris, Londra, Saraybosna, Budapeşte, Hannover, Stuttgart, Brüksel, Amsterdam, Stockholm, Berlin, Lyon, Üsküp, Priştine, Madrid, Prag, Barselona, Rotterdam, Tiran, Bükreş, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Süleymaniye, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Şam, Halep.

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