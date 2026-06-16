AJet’ten KKTC seferlerinde yüzde 30 indirim kampanyası

Hüseyin ASLIYÜCE



Yolcularına erişilebilir fiyatlar sunan AJet, indirimli bilet kampanyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonbaharda keşfetme fırsatı sunuyor.

KKTC’nin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı sunan kampanyada, indirimli biletler; 16 Haziran 2026 tarihinde saat 11:00’den 17 Haziran 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül – 24 Kasım 2026 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

Koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli

AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerli olan kampanyada, tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak sunulacak.