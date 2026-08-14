  1. Ekonomim
  2. Havacılık
  3. AJet'ten KKTC uçuşlarına özel yüzde 30 indirim kampanyası: İşte tarihler...
Takip Et

AJet'ten KKTC uçuşlarına özel yüzde 30 indirim kampanyası: İşte tarihler...

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için bilet ve koltuk seçimlerinde yüzde 30 indirim kampanyası başlattı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
AJet'ten KKTC uçuşlarına özel yüzde 30 indirim kampanyası: İşte tarihler...
Takip Et

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında indirimli biletler bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunuldu.

Kampanyadan alınan biletler, 2 Kasım-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek KKTC seyahatlerinde kullanılacak.

Yolcular, "AJ30KKTC" kodunu kullanarak kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

İndirimli biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 14 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam geldi: İşte 14 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Otomobil piyasası durgunlaştı, kampanyalar devreye alındı: İşte Ağustos ayına özel araç kampanyalarıOtomobil piyasası durgunlaştı, kampanyalar devreye alındı: İşte Ağustos ayına özel araç kampanyalarıEkonomi
Miras taşınmazlarının satışında yeni dönem: Öncelik ailede olacakMiras taşınmazlarının satışında yeni dönem: Öncelik ailede olacakEkonomi
OpenAI ve Anthropic, Çinli rakiplerinin baskısıyla fiyat savaşına girdiOpenAI ve Anthropic, Çinli rakiplerinin baskısıyla fiyat savaşına girdiŞirket Haberleri