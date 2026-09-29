AJet’ten yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim

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Hüseyin ASLIYÜCE

AJet, sefer düzenlediği 54 destinasyonu kapsayan bağlantılı uçuşlarda geçerli kampanyasıyla dünyayı birbirine bağlıyor.

Kampanya ile Amsterdam’dan Dubai’ye, Berlin’den Tiflis’e, Paris’ten Beyrut’a seçili dış hat rotalarında Sabiha Gökçen Havalimanı ya da Esenboğa Havalimanı bağlantılı seferlerdeki tek yön Basic biletlerin fiyatları, 39 euro artı vergilerden başlıyor.

İndirimli biletler 29 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00’den 1 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

Kampanya biletleri 17 Kasım 2026 – 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (Yurt dışı çıkışlı: 11 Aralık – 27 Aralık 2026 tarihleri arası hariç; Türkiye çıkışlı: 29 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek.

100 bin indirimli koltuk satışta

Kampanya ile 100 bin indirimli koltuk satışa sunulacak. İndirimli biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek.

Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar:

Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep.