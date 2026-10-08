AJet’ten yurt dışı biletlerinde kampanya: 9 eurodan başlayan fiyatlar

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Hüseyin ASLIYÜCE

AJet, yurt dışı kampanyası ile yolcularına Berlin’den Rotterdam’a, Viyana’dan Basel’e, Bişkek’ten Hurgada’ya uzanan geniş destinasyon ağında kış seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor.

Kampanya ile satışa sunulan biletler; 8 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 10 Ekim 2026 tarihinde saat 23:59’a kadar satın alınabilecek.

Seçili rotalarda 9 euroya seyahat fırsatı

İndirimli biletler, 2 Kasım 2026 – 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (Türkiye varışlı: 11 Aralık – 27 Aralık 2026 tarihleri arası hariç; Türkiye çıkışlı: 29 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek.

Türkiye çıkışlı biletler 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarken; Türkiye varışlı seçili hatlarda 9, 19 ve 29 euro artı vergilerle bilet alma fırsatı da sunuldu.

Kampanyada bagaj hakkı da indirimli

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyası kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı da 9 dolar olacak. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya ile indirimli biletler yalnızca; ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.



Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar:

Amsterdam, Stockholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana, Zürih, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep.