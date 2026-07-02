AJet’ten yurt içi biletlerde yüzde 30 indirim
Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu AJet, seyahat planlarını erken yapan misafirlerine özel bir kampanya başlattı. Sonbahar ve kış dönemini kapsayan kampanyada tüm yurt içi biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.
Hüseyin ASLIYÜCE
Yurt içinde 39 noktaya sefer yapan AJet’in yeni kampanyası, misafirlerine sonbahar ve kışın güzelliklerini keşfedecekleri yeni rotaları şimdiden planlama fırsatı sunuyor.
Kampanya kapsamında indirimli biletler, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00’den 3 Temmuz 2026 saat 23:59’a kadar alınabilecek. İndirimli biletler, 6 Ekim – 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki (26 Ekim – 1 Kasım 2026 arası tarihler hariç) tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
Koltuk seçimi de yüzde 30 indirimli
AJet’in indirimli bilet kampanyasında tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olacak. Biletler sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.