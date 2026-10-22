AJet'ten yurt içinde kampanya: Biletler bin 200 TL'den başlıyor

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı.

Kış sezonunu kapsayan kampanya ile, hafta içi yapılacak yurt içi seyahatlerde biletler vergiler dahil bin 200 liradan satışa sunuldu.

Yurt içinde 40 noktaya seferleri olan AJet, kış boyunca yeni rotalar keşfetmek ve sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerine seyahat fırsatları sunuyor.

Kampanya kapsamında indirimli biletler, 22 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 23 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar alınabilecek.

İndirimli biletler, 24 Kasım 2026 – 25 Şubat 2027 tarihleri arasında hafta içi tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

100 bin indirimli koltuk satışta

AJet’in kampanyasında 100 bin indirimli koltuk satışa çıktı. Tek yön direkt uçuşlarda geçerli kampanya ile indirimli biletler yalnızca; ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.