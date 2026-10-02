Almanya uçuşlarına talep Mavi Gök Airlines’ı büyüttü: Filoya 2 Boeing 777 eklendi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Hüseyin ASLIYÜCE

Mavi Gök Airlines, tescil işlemleri netleşen uçakların filoya kabul sürecine yönelik teknik ve operasyonel hazırlıkları devam ederken, uçakların TC-MGE ve TC-MGF tescilleriyle hizmet vermesi planlanıyor.

Uçaklar 2027 yazında Köln- Antalya seferlerini karşılıklı yapması planlanıyor.

2027 yaz sezonunda operasyona alınacak

Filoya katılacak 2 adet Boeing 777 ile MGA, Almanya’ya olan talep artması nedeniyle 2027 yaz sezonunda Köln - Antalya operasyonlarında kullanacak.

Yeni kabin düzeninde 7 adet Business Class koltuğun yer alması planlanırken, gerekli teknik düzenlemeler ile EASA onay ve sertifikasyon süreçleri yürütülüyor.

Mevcut Boeing 777’de 278 koltuklu

Mavi Gök Airlines’ın halihazırda filosunda bulunan Boeing 777’de toplam 339 koltuk bulunuyor. Bunların 37 Business Class, 24 Premium Economy ve 278 Economy Class koltuk. Filoya katılan uçakların kabin konfigürasyonlarında da değişiklik yapılacak. Ayrıca uçak içinde “onboard” adı verilen sosyal alan bulunuyor.

Yolcular konfordan memnun

Geniş gövdeli uçakla Antalya-Köln-Antalya seferini yapan Kaptan Pilot Mehmet Aksoyek, yardımcı pilot Hande Tunç gerçekleştirdi. Mavi Gök Airlines Boeing 777 tip şefi Aksoyek basın mensuplarına şu açıklama da bulundu:

“Mavi Gök Airllnes özellikle Antalya’ya çıkışlı Avrupa operasyonlarımızda Boeing 777-300ER tipi uçaklarımızın kapasitesi ile yoğun talebi yolcu karşılıyoruz. Şirketimiz önümüzdeki dönemde geniş gövdeli uçak kapasitesini arttıracak. Yolcularımız oturduğu koltukların dışında yeni sosyal alanı olan 'onboard' vakit geçirebilecekler. Şirketimizin önceliği uçuş emniyeti daha sonra yolcu konforu ve uygun fiyat bunun içinde elimizden gelen imkanları sunuyoruz.”

Köln ve Sabiha Gökçen kardeş havalimanı

Bu arada Köln Bonn Havalimanı ile Sabiha Gökçen ile “Kardeş Havalimanları” oldu. Türkiye ve Almanya arasında havacılıkta stratejik iş birliğini yeni bir boyuta taşıdı.

Kardeş havalimanı konsepti ile meydan ve terminal operasyonları, dijitalleşme, havacılık emniyeti, sürdürülebilirlik, ARFF hizmetleri ve yolcu deneyimi gibi bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımını yapılacak.