Antalya’da kalkışa hazırlanan uçağın tekerleği kırıldı

SunExpress Havayollarının, Antalya-Gaziantep seferini yapmak için uçuşa hazırlanan XQ7646 sefer sayılı uçağı, Antalya Havalimanı’ndan kalkışa hazırlanırken, piste gitmek üzere taksi yaptığı sırada teknik bir arıza yaşadı.

Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkış öncesi piste gitmek için taksi yolunda ilerlediği sırada, tekerleklerinde meydana gelen arıza nedeniyle durdu.

Olay sonrası teknik ekipler bölgeye sevk edilirken, uçakta bulunan yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Uçak bulunduğu yerde kalırken, yolcular da başka bir uçağa alındı.

Yaşanan teknik arızayla ilgili değerlendirme başlatılırken, uçağın detaylı teknik incelemeye alınacağı bildirildi.

Bir yolcunun yaptığı paylaşımda da uçağın tekerleğinin kırılarak, motorunun üzerinde kaldığı görüldü.