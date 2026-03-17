Asya'da yakıt krizi: Vietnam’da uçuşlar duracak mı?

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma, Güneydoğu Asya’nın en stratejik havacılık merkezlerinden biri olan Vietnam’ı zorlu bir sınavın eşiğine getirdi. Ülkenin ana yakıt tedarikçileri konumundaki Çin ve Tayland’ın ihracat yasağı getirmesi, havayolu operasyonlarını doğrudan tehdit etmeye başladı. Nisan ayı itibarıyla uçuş kapasitelerinde radikal bir daralmaya gidilmesi bekleniyor.

Tedarik zinciri neden kırıldı?

Vietnam havayolu şirketleri, ihtiyaç duydukları jet yakıtının büyük bir kısmını komşu ülkelerden ithal ederek karşılıyordu. Ancak Çin ve Tayland’ın kendi iç pazarlarını koruma altına almak amacıyla başlattığı ihracat kısıtlamaları, Vietnam’ın stratejik rezervlerini eritmiş durumda. Mevcut stokların Mart ayı sonuna kadar ancak yeteceği öngörülürken, sektör temsilcileri uçuş trafiğinin nasıl sürdürüleceğine dair formüller arıyor.

Turizm ve ticaret nasıl etkilenecek?

Havacılıkta beklenen bu olası kesinti, sadece yolcuları değil, ülke ekonomisinin lokomotifi olan turizm ve dış ticaret sektörlerini de yakından ilgilendiriyor. Uçuş sayılarının azalmasıyla birlikte, bölgedeki ticari akışın ve turist hareketliliğinin ciddi yara almasından endişe ediliyor. Ekonomik büyüme hedeflerinin, enerji krizi nedeniyle baskı altında kalabileceği belirtiliyor.

Alternatif pazarlarla temaslar yoğunlaşıyor

Kritik süreci yönetmek isteyen yetkililer, krizin derinleşmemesi için Güney Kore ve Singapur gibi alternatif pazarlarla temasları sıklaştırdı. Ancak lojistik maliyetlerin artması ve yeni rotaların oluşturulması zaman alacağı için kısa vadede uçuş iptallerinin yaşanması kaçınılmaz görünüyor. Vietnam, bir yandan enerji güvenliğini yeniden inşa etmeye çalışırken, diğer yandan havacılık filosunu ayakta tutmanın yollarını arıyor.