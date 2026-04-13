Avrupa İş Havacılığı Fuarı EBACE 2026 iptal edildi

Hüseyin ASLIYÜCE

Avrupa İşletme Havacılık Birliği,(European Business Aviation Association, EBAA) tarafından yapılan açıklamada, 2-4 Haziran 2026’da İsviçre’nin Cenevre Havalimanı’nda düzenlenmesi planlanan fuarın, sektörden yeterli destek ve gerekli ivmenin sağlanamaması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Birlik, EBACE26’yı iptal ederek sorumlu ve şeffaf bir karar aldı; bu adımın, kaynakları temel misyona yönlendirmeye ve Avrupa iş havacılığı topluluğunun ihtiyaçlarına daha uygun yeni girişim ve platformların geliştirilmesini hızlandırmaya katkı sağlaması bekleniyor.

EBAA CEO'su Stefan Benz, kararla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu zor bir karar ve hafife almadığımız bir karar. Bu yılki etkinliğe katılmaya karar veren ve ona güvenen katılımcılar, ortaklar ve sergileyiciler için hayal kırıklığına neden olacağını biliyoruz. Ancak bunun en sorumlu hareket tarzı olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, etkinliğe zaten katılmaya karar vermiş olanlar üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacak doğru bir karardır ve üyelerimize ve daha geniş pazara karşı göstermemiz gereken şeffaflık ve ciddiyeti yansıtmaktadır.”

Kararın, etkinliğin başlamasına iki aydan kısa bir süre kala bugün alındığı kaydedildi.

Açıklamada, EBACE’in son yıllarda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığına işaret edilerek, özellikle pandemi sonrası katılımcı sayısındaki düşüş, diğer uluslararası etkinliklerle artan rekabet ve fuar formatının sektör beklentlerini karşılamakta yetersiz kalmasının etkili olduğu ifade edildi.

Katılım maliyetleri gözden geçirilecek

Organizatörlerin fuar formatını yeniden canlandırmak amacıyla statik uçak sergisinin geri getirilmesi, networking alanlarının güncellenmesi ve katılım maliyetlerinin gözden geçirilmesi gibi adımlar planladığı ancak bu girişimlerin yeterli olmadığı belirtildi.

Öte yandan, 2023’te çevreci aktivistlerin etkinlik alanına girerek uçaklara ulaşmasıyla yaşanan güvenlik zafiyetinin fuarın imajına zarar verdiği ayrıca Amerikan Ulusal İş Havacılığı Birliği’nin (NBAA) organizasyondan çekilmesinin önemli bir kayıp olduğu kaydedildi. Büyük üreticilerden Gulfstream ve Bombardier’in de etkinliğe katılmama kararı aldığı hatırlatıldı.