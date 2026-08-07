Avrupa'nın düşük maliyetli havacılık devinin yeni sahibi belli oldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD merkezli özel sermaye şirketi Apollo Global Management, Avrupa'nın önde gelen düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden EasyJet'i 5,7 milyar sterlin (yaklaşık 7,7 milyar dolar) karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardı.

CNBC'nin haberine göre Apollo, anlaşma kapsamında EasyJet hisseleri için hisse başına 715 peni nakit ödeme yapacak. Satın alma yarışındaki diğer teklif sahibi Castlelake LP ise süreçten çekildi.

Aylar süren teklif rekabetinin ardından sonuçlanan anlaşmanın, Avrupa'daki düşük maliyetli hava yolu sektöründe rekabet dengelerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Tarafların bağlayıcı nihai tekliflerini sunmaları için belirlenen son tarih 7 Ağustos olarak belirlenmişti. Böylece Apollo Global Management, EasyJet'i satın alma sürecinde ipi göğüsleyen taraf oldu.