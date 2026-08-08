Avrupa'nın ucuz hava yolu devinde grev alarmı: Yolculara 48 saat uyarısı

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Fransa'da easyJet kabin ekiplerini temsil eden üç sendika, çalışma koşullarına ilişkin anlaşmazlık nedeniyle 7 Ağustos-2 Eylül 2026 tarihleri arasında grev kararı aldı. Ülke genelini kapsayan eylem nedeniyle Fransa kalkışlı ve varışlı easyJet seferlerinde aksama ve iptaller yaşanabileceği belirtildi.

SNPNC-FO, UNAC-CFE-CGC ve UNPNC-CFDT sendikaları, kabin ekiplerinin çalışma koşullarındaki sorunların çözüme kavuşturulmaması üzerine grev çağrısı yaptı.

Sendikalar, yaklaşık bir yıldır şirket yönetimini çalışma şartlarının giderek kötüleştiği konusunda uyardıklarını açıkladı. Çalışanların başlıca şikayetleri arasında değişken çalışma programları, son dakika yapılan değişiklikler, zorunlu görevlendirmeler ve yoğun uçuş rotasyonları bulunuyor.

Grev kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte, özellikle Fransa'dan kalkış yapan veya Fransa'ya iniş yapan easyJet uçuşlarında yolcuların seferlerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.

Her gün grev yapılmayacak

Grev bildiriminin 7 Ağustos-2 Eylül tarihlerini kapsaması, bu süreçte her gün iş bırakılacağı anlamına gelmiyor.

Sendikalar, kabin ekiplerinin iş bırakacağı günleri 48 saat önceden duyuracak. Bu nedenle tüm easyJet seferlerinin iptal edilmesi beklenmezken, ilan edilen grev günlerinde uçuş programında gecikme, iptal ve çeşitli aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor.

Yolcuların, seyahat tarihleri yaklaşırken easyJet tarafından yapılacak duyuruları ve uçuş durumlarını yakından takip etmeleri öneriliyor.

Yolculara 48 saat uyarısı

Fransa'ya easyJet ile seyahat edecek ya da Fransa'dan ayrılacak yolcuların, uçuşlarından en az 48 saat önce sefer durumlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Grev kararının ülke genelini kapsaması nedeniyle Fransa kalkışlı ve Fransa varışlı easyJet seferlerinin belirlenen grev günlerinde aksamalardan etkilenebileceği belirtiliyor. Yolcuların olası gecikme ve iptallere karşı seyahat öncesinde hava yolunun duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

easyJet grev kararının geri çekilmesini istiyor

easyJet yönetimi ise grev kararından hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı. Şirket, sendikalarla görüşmelerin eylül ayında yapılmasının planlandığını belirterek, yaz sezonunun en yoğun döneminde alınan grev kararının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Yönetim, görüşmeler yoluyla çalışma koşullarına ilişkin anlaşmazlıkların çözülebileceğini savunurken, grevin özellikle yoğun seyahat döneminde yolcuları olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.