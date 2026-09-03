Bakan Uraloğlu duyurdu: Samsun Çarşamba Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 3 milyona çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binası Temel Atma Töreni’nde konuştu. Samsun’un Anadolu’nun kuzeye açılan Karadeniz’in önemli kapılarından olduğunu belirten Uraloğlu, “Burada Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığım dönem üzerinde çalıştığımız birçok karayolu projesini hayata geçirme imkanı bulduk. Bugün Samsun’umuza üç önemli başlık altında gelmiş bulunuyoruz: İlk olarak burada Çarşamba Havalimanı’mızın kapasitesini 3 milyon yolcuya çıkaracak Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binası’nın temelini atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Biz laf üretenlerden değil, eser üretenlerdeniz”

Uraloğlu ayrıca, gün içerisinde yeni tramvay setlerini hizmete alacaklarını ve kent içi ulaşıma yeni bir soluk katacak

Samsun Şehir Hastanesi / Eğitim Araştırma Hastanesi Tramvay Hattı’nın yapım çalışmalarını başlatacaklarını söyledi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Durmak yok, yola devam’ anlayışıyla Samsun’umuza hizmet fırtınamıza hız kesmeden devam ediyoruz! Biz laf üretenlerden değil, eser üretenlerdeniz. Biz vaatte kalanlardan değil, sözünü icraata dönüştürenlerdeniz. Onlar konuşur, AK Parti yapar!”

“Ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük”

Uraloğlu, Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığını da vurguladı. Uraloğlu, “4 saatlik uçuş süresiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde muhteşem bir lokasyona sahibiz. Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak’ vizyonuyla ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük.” dedi.

2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısını da 58’e çıkardıklarına dikkati çeken Uraloğlu, “Yılda 1,4 havalimanını hizmete açtık. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle Türkiye’yi küresel bir havacılık merkezi haline getirdik. 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 2025’te Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak 247 milyon yolcuya yükselttik. Avrupa’da 3’üncü, dünyada 7’nci sıraya yükseldik.” açıklamasında bulundu.

“Samsun’daki yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin iki katına kadar ulaşacağını hesapladık”

Bu büyük yürüyüşün Karadeniz’deki en önemli duraklarından birinin de Samsun Çarşamba Havalimanı olduğunu anlatan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çarşamba Havalimanı’mızın hava yolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğinin önemli ölçüde arttığını görüyoruz. 2002 yılında Samsun’da havayolunu kullanan yolcu sayısı 175 bindi. Geçtiğimiz yıl ise havalimanımızda yolcu sayısında 9 kattan fazla bir artışla 1 milyon 640 bin yolcuya ve 17 bin 169 uçak trafiğine ulaşmış durumda. Yaptığımız projeksiyonlarda 2050 yılında Samsun’daki yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin iki kattan fazlasına ulaşacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda Samsun Çarşamba Havalimanımızı bağımsızlığımızın simge şehrine yakışır bir vizyonla büyütme; sunacağı hizmetlerde daha kaliteli, konforlu ve modern bir dönem başlatma kararı aldık.”

“29 bin 120 metrekarelik yeni bir iç ve dış hatlar terminal binası kazandıracağız”

Samsun’un gökyüzüne açılan kapısını daha geniş, daha modern, daha konforlu hale getireceklerini vurgulayan Uraloğlu, “Samsun’umuza sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik yeni bir iç hat ve dış hat terminal binası kazandıracağız. Yeni terminalimizle birlikte havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkaracağız. Proje kapsamında yeni terminal binasının yanı sıra; yeni güç merkezi, ısı merkezi, apron bariyer binası ve havalimanı iç bağlantı yollarını da inşa edeceğiz. Apron alanımız 54 bin 27 metrekareden 71 bin 211 metrekareye ulaşacak. Uçak park pozisyonu sayımızı 14’e çıkaracağız. Otopark kapasitesini 246 araçtan bin 506 araca yükselteceğiz.” bilgilerini paylaştı.

“Samsun’umuzun hava ulaşımı, turizmi, ticareti ve lojistik potansiyeli yepyeni bir ivme kazanacaktır”

Yeni terminalle birlikte check-in bankosu sayısını artıracaklarını da belirten Uraloğlu, “Yolcu salonlarını, bagaj ve VIP alanlarını genişletecek, ayrıca yeni bir CIP binasını da Samsun Çarşamba Havalimanı’mıza kazandıracağız. Böylece hem iç hat hem dış hat yolcularımız daha ferah, daha hızlı ve daha konforlu bir seyahat deneyimi yaşayacak; Samsun’umuzun hava ulaşımı, turizmi, ticareti ve lojistik potansiyeli yepyeni bir ivme kazanacaktır. Özetle bu eserimiz; tarımın, sanayinin ve turizmin Samsun’dan dünyaya daha hızlı ulaşmasını sağlayacak, gençlerimizin hayallerine giden yolu kısaltacak, Samsun’un eşsiz güzelliklerini daha fazla misafirle buluşturacaktır.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, yeni terminal binasının Samsun’un gökyüzüne açılan kapısını büyütüp dünyaya daha güçlü bağlarken, Türkiye Yüzyılı’na yakışır daha güçlü bir Samsun’u da ortaya çıkaracağını söyledi.