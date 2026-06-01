Bakan Uraloğlu paylaştı: İstanbul Havalimanı'nda 1730 seferle günlük uçuş rekoru kırıldı

Hüseyin ASLIYÜCE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı’yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık. 31 Mayıs 2026 tarihinde 1.730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık. Doğu ile Batı’nın gökyüzündeki buluşma noktası, artan kapasitesi ve güçlü bağlantı ağıyla küresel havacılıkta yeni rekorların da öncüsü olmaya devam ediyor."

İGA İstanbul Havalimanı'nda önceki günlük uçuş rekoru 18 Temmuz 2025'teki bin 707 seferdi. Sabiha Gökçen Havalimanı ise 31 Mayıs'ta 894 iniş-kalkışla tüm zamanların günlük uçuş rekorunu kırdı.