Bakü-Kars direkt uçak seferleri başladı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaşım, ticaret ve turizm ilişkilerinde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Uzun süredir üzerinde çalışılan Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin ilk uçuşu bugün gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den havalanan yolcu uçağı, Kars Harakani Havalimanı'na iniş yaparak iki kardeş ülke arasında kurulan hava köprüsünün ilk halkasını oluşturdu. İlk uçuş dolayısıyla Kars Harakani Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Bakü'den Kars'a gelen uçakta Belediye Başkanı Ötüken Senger ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan da yolculuk yaptı. Vali Vekili Şeyma Aktaş Semiz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyasının önde gelen isimleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende, uçaktan inen yolculara çiçek takdim edildi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, yaptığı konuşmada Bakü-Kars uçuşlarının uzun süredir büyük emek verilen bir çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, bu hattın Kars'ın ekonomik ve ticari gelişimine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Bozan, "Bakü-Kars seferlerimiz başlamıştır. Bölgemize, Ardahan'a, Kars'a, Erzurum'a ve Iğdır'a ve bölgeye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu hava koridoru ile birlikte Kafkasya'yı Orta Asya'ya bağlayan bir hava koridoruna ulaşmış olduk" dedi.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ise, "Tarihi bir ana şahitlik yaptık bugün. Bükürler olsun artık Bakü ile Kars arasındaki mesafe 1 saate düştü. Erzurum'a 2 saate giderken, biz şu anda 1 saate Bakü'ye gidiyoruz. Bu uçuşun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek" diye konuştu.

Bölge turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak

Başlatılan direkt uçuşlarla Kars'ın özellikle kış turizmi, kültür turizmi ve gastronomi alanında daha fazla ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Ani Ören Yeri, Sarıkamış Kayak Merkezi, Kars Kalesi ve kentin tarihi dokusunun Azerbaycanlı turistler tarafından daha kolay ulaşılabilir hale gelmesiyle turizm hareketliliğinin artacağı öngörülüyor. Haftada iki gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin iki kardeş ülke arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve turizm alanındaki iş birliğine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Böylece Kars, Kafkasya ile Türkiye arasında stratejik konumunu hava ulaşımında da daha etkin şekilde kullanmaya başlayacak.