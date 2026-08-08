Baykar, kargo havayolu şirketi kuruyor

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Hüseyin ASLIYÜCE

Tolga Özbek’ten edilinen bilgiye göre Baykar, ilk etapta bir adet Airbus A321P2F tipi kargo uçağı ile seferlere başlayacak şirket, bu alanda filosunu büyütmeyi de hedefliyor.

Baykar’ın işe alım amaçlı açtığı kariyer sitesinde yapılan duyuruda “Yeni kurulacak ticari hava kargo taşımacılığı işletmemiz; ulusal ve uluslararası hava kargo taşımacılığı alanında emniyet, kalite ve operasyonel mükemmeliyet ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermeyi hedeflemektedir. Operasyonlarımız; ulusal ve uluslararası sivil havacılık mevzuatı ile şirket prosedürlerine uygun olarak yürütülecek olup, emniyet kültürünü merkeze alan, profesyonel ve sürdürülebilir bir organizasyon yapısı oluşturulacaktır” denildi.

İşe alım için başvurular başladı

Hava kargo şirketi için Baykar Kaptan Pilot, İkinci Pilot alımlarının yanı sıra Tehlikeli Maddeler Uzmanı, Yükleme Uzmanı, Yer İşletme Müdürü, Mali İşler Uzmanı, Güvenlik Müdürü, Ekip Planlama Müdürü, Sürekli Uçuşa Elverişlilik Müdürü, Kalite ve SMS Müdürü alımı da yapıyor.

Baykar’ın hava taksi şirketi de var

Baykar Teknoloji bünyesindeki Cevheri Air ile hava taksi hizmeti de veriliyor. Baykar bünyesinde kurulan Cevheri Havacılık, 2022’de filosuna kattığı Kanadalı Bombardier ürünü TC-CVR tescilli Challenger 605 tipi iş jeti ile uçuşlarına başlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda da şirketi filosuna uzun menzilli Kanadalı Bombardier şirketi imalatı Global 6500 tipi iş jeti almak üzere adım atılmıştı.

Menzili 12 bin 223 kilometre olan Global 6500, geniş kabini ile de dikkat çekiyor.