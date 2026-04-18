Berlin’den enerji alarmı: Havacılık devlerinden ‘stratejik rezervleri açın’ çağrısı

Orta Doğu’da tırmanan İran-İsrail savaşıyla sarsılan küresel enerji piyasalarında jet yakıtı tedarik zinciri kırılma noktasına gelirken; Berlin merkezli Alman Havacılık Endüstrisi Birliği (BDL), Avrupa genelinde bir lojistik felaketi önlemek adına stratejik yakıt rezervlerinin acilen kullanıma açılması için Brüksel ve Berlin yönetimlerine yönelik kritik müdahale çağrısını yineledi. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki ticaret akışının aksamasının yarattığı sistemik risklerin sadece bir maliyet artışı değil, aynı zamanda Avrupa genelinde uçuş hatlarını tamamen felç edebilecek bir arz krizi olduğu gerçeği, sektörün en güçlü temsilcisi tarafından en üst perdeden dile getiriliyor.

Arz güvenliğinin sağlanması için stok şeffaflığında yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor

Uluslararası Enerji Ajansı’nın Avrupa’daki mevcut jet yakıtı stoklarının sadece altı haftalık bir süre için yeterli olduğuna dair paylaştığı çarpıcı verilerin ardından, sadece rezervlerin açılmasıyla yetinilmeyip aynı zamanda akaryakıt üreticileri ile depolama operatörlerinin elindeki gerçek stok miktarını şeffaf bir şekilde beyan etmelerini sağlayacak yasal bir zorunluluk getirilmesi hayati bir önem taşıyor. Enerji piyasalarındaki jet yakıtı fiyatlarının savaş öncesi seviyeleri ikiye katlayarak tarihi rekorlarını kırması, havacılık devlerinin operasyonel marjlarını tamamen eritirken; Berlin’den yükselen bu ses, Avrupa Komisyonu’nun kriz müdahale programlarına havayolu şirketlerinin doğrudan dahil edilmesini vazgeçilmez bir şart olarak görüyor.

Maliyet baskısını hafifletmek adına radikal esneklik talepleri çözüm bekliyor

Sektörün içine sürüklendiği bu mali darboğazın derinleşerek kalıcı bir yıkıma dönüşmesini engellemek amacıyla, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanım zorunlulukları ile emisyon ticaret sistemi (ETS) maliyetlerinin kriz aşılana dek geçici olarak askıya alınması masadaki en güçlü çözüm önerisi olarak duruyor. Küresel petrol endekslerinde varil başına 200 dolar bandının aşılmasıyla birlikte yaz sezonu öncesi büyük bir kapasite daralması riskiyle yüz yüze kalınırken, Berlin yönetiminin arzın şimdilik yeterli olduğuna dair temkinli savunmasına rağmen, stratejik rezervlerin bir an önce piyasaya sürülmesi noktasındaki ısrar her geçen gün artıyor.

Avrupa’nın enerji direnci için Brüksel hattında karar vakti yaklaşıyor

Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği düzeyinde alınacak kararlar, sadece havayolu taşımacılığının operasyonel geleceğini değil, aynı zamanda Orta Doğu kaynaklı enerji krizine karşı Avrupa’nın göstereceği ortak direncin ve Berlin’in enerji bağımlılığından kaynaklanan kırılganlığının en somut göstergesi olacaktır. Berlin ve Brüksel arasındaki bu ekonomik mekik dokumasının, arz-talep dengesinin bıçak sırtında ilerlediği bu dönemde nasıl bir sonuç vereceği ve Avrupa’nın enerji güvenliği için hangi radikal adımların atılacağı, tüm havacılık dünyasının ana gündem maddesini oluşturmaya devam ediyor.