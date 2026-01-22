Beyazıt Öztürk’ün “Şeyler” sergisi İstanbul Havalimanı’nda açıldı

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katı A-B bölümünde bulunan İGA ART Galeri’deki serginin açılışına; sanatçı Beyazıt Öztürk’ün yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Gülveli Kaya ile ilgililer katıldı.



Küratörlüğünü İGA ART Yürütme Kurulu üyesi Marcus Graf’ın üstlendiği proje, yolculuğun fiziksel olduğu kadar düşünsel ve sanatsal bir deneyim de olabileceğini hatırlatıyor. Yıllar boyunca televizyon ekranlarından izleyicilerle buluşan Beyazıt Öztürk, bu kez “sessiz yanı” olarak tanımladığı heykel ve seramik pratiğiyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan sanatçı, televizyonculuk kariyerinin yanında uzun yıllar sürdürdüğü plastik sanatlar üretimini, İGA İstanbul Havalimanı’nda, binlerce insanın yollarının kesiştiği bir mekânda görünür kılıyor.





Serginin merkezinde yer alan “Şey” adlı heykel, havalimanlarının çoğu zaman fark edilmeyen unsurlarından olan bagaj konveyörünü odağına alıyor ve biçimsel olarak havalimanı içindeki yürüyüş rotalarını kesintisiz bir çizgiye dönüştürüyor. Mekânda düğümlenerek kıvrılan bu çizgi, parmağa bağlanan bir hatırlatma düğümünün büyütülmüş hâlini çağrıştırıyor.



Sanatçı, terminalde insanların gerçek hareketlerinden ilham alan daha özgür ve bilinmez bir güzergâh oluşturuyor. ‘Şey’ heykeli ve ‘Şeyler’ sergisini kurgularken, konveyör bantlarından geçip gidenlerin değil, orada takılı kalanların, unutulanların peşine düştüğünü söyleyen Sanatçı Beyazıt Öztürk, şöyle konuştu:



“Çok uzun yıllar mecramız, buluşma yerimiz televizyonlarınız, evlerinizin salonuydu. Ama benim hikâyem aslında plastik sanatlarla başladı… Bu benim ‘sessiz yanımdı’. Şimdi, İGA İstanbul Havalimanı gibi binlerce hikâyenin kesiştiği bir yerde o sessizliği bozmak çok heyecan verici. ‘Şey’ heykeli ve ‘Şeyler’ sergisini kurgularken, bantlardan geçip gidenlerin değil, orada takılı kalanların, unutulanların peşine düştüm. Bu hafızanın atık olmasını kabul edemedim; ben de onları birer başrol oyuncusu yaptım.”

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Beyazıt Öztürk’ün eserlerinin izleyiciyi yavaşlamaya, bakmaya ve hatırlamaya davet ettiğini belirterek, “Unutulan nesneler yok olmaz; yalnızca yer değiştirir” düşüncesinin, havalimanlarının ruhuyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. İGA ART’ın, sanatı hayatın tam merkezine taşıma hedefiyle şekillendiğini ve her gün binlerce yolcuya kısa bir sükûnet anı armağan etmeyi amaçladığını dile getiren Bilgen şunları söyledi:

Sanat sadece müzelerde değil hayatın merkezinde olmalı

“İGA İstanbul Havalimanı için sanat; yalnızca müzelerde ya da belirli çevrelerde değil, hayatın tam merkezinde var olmalı... Bugün de bu vizyonun çok kıymetli bir örneğine ev sahipliği yapıyoruz. Anadolu’nun kültürel belleğini, İstanbul’un çok katmanlı kimliğini ve evrensel sanat dilini, dünyanın dört bir yanından gelen yolcularla buluşturmayı çok önemsiyoruz. İGA ART çatısı altında sergilenen bu çalışmalar da her gün bu terminalden geçen binlerce yolcuya, kısa bir sükûnet anı armağan ediyor… Bu anlamlı üretimleri bizlerle buluşturan kıymetli sanatçımız Sayın Beyazıt Öztürk’e, gönülden teşekkür ediyorum.”



İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Gülveli Kaya ise şu değerlendirmede bulundu:



“Bir insanın ulaşabileceği bütün evrelere ulaşıp, sonrasında heykel gibi ağır bir atölyeye girip üretimlerde bulunmak, ancak sanatçı bir ruhun yapabileceği bir tutumdur. Beyazıt Öztürk’ ün bütün bu elde ettiklerinden sonra plastik sanatlara yönelmesi, buna enerji aktarması, sanatın bilinirliği ve yaygınlaştırılması açısından büyük bir fırsat. Kendi etki alanı içerisinde heykel sanatını görünür kılması, sevdirmesi, aslında İGA ART olarak bizim de burada yapmak istediklerimizden birisi.”



İGA ART çatısı altında hayata geçirilen “Şey” heykeli daimî olarak ziyaret edilirken, “Şeyler” sergisi, Nisan ayına kadar ziyarete açık olacak. Kamusal alanda sanatla karşılaşmayı mümkün kılan sergi, İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel hareketliliği içinde, hafızaya, dikkate ve insan deneyimine dair sessiz ama güçlü bir alan açıyor.