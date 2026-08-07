Boeing 737 Max alarmı: Çatlak riski nedeniyle yüzlerce uçak denetlenecek

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FAA'den 471 Boeing 737 Max için kritik uyarı: Çatlak riski nedeniyle zorunlu inceleme

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), yayımladığı uçuşa elverişlilik direktifi kapsamında ABD'de tescilli yaklaşık 471 Boeing 737 Max 8, Max 9 ve Max 8-200 tipi uçağın incelenmesini zorunlu kıldı.

FAA, yapılan değerlendirmelerde çatlakların, uçağın sağ tarafında ön mutfağın yanında yer alan ön servis kapısını çevreleyen yapısal takviye bölgesinde tespit edildiğini açıkladı. Kurum, söz konusu hasarların zamanında belirlenmemesi halinde uçağın yapısal bütünlüğünü olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

FAA'den Boeing 737 Max'lere zorunlu kontrol: Çatlak bulunan uçaklar uçamayacak

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), havayolu şirketlerine, Boeing 737 Max uçaklarında belirlenen kullanım süresine göre ilgili yapısal bölgenin zorunlu olarak incelenmesi talimatını verdi. Yapılacak kontrollerde çatlak tespit edilen uçakların, gerekli onarımlar tamamlanmadan yeniden hizmete alınmasına izin verilmeyecek.

Boeing ise çatlakların nedenini ortaya çıkarmak amacıyla mühendislik analizlerinin sürdüğünü açıkladı. Şirket, benzer sorunların gelecekte yaşanmaması için uçak tasarımında değişiklik yapılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.

FAA, belirlenen inceleme aralıklarının olası çatlakların uçağın yapısal bütünlüğünü tehlikeye atmadan önce tespit edilmesini sağlayacağını vurgulayarak, bu aşamada Boeing 737 Max uçaklarının yere indirilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını ifade etti.

Söz konusu uçuşa elverişlilik direktifinin 10 Eylül tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Boeing modellerinde benzer sorunlar daha önce de yaşanmıştı

Boeing, 737 serisi uçaklarda yaşanan yapısal çatlak sorunları nedeniyle daha önce de benzer incelemelerle karşı karşıya kalmıştı. Şirket, 2019 yılında gövdeyi kanatlara bağlayan yapısal bölümde tespit edilen çatlakların ardından 737-700, 737-800 ve 737-900 modelleri için kapsamlı kontroller başlatmıştı.

Boeing, son açıklamasında söz konusu sorunun bugüne kadar 737 MAX filosunda görülmediğini, ancak benzer tasarım ve üretim süreçleri nedeniyle incelemelerin bu uçakları da kapsayacak şekilde genişletildiğini belirtti. Şirket, FAA'nın yayımladığı her iki uçuşa elverişlilik direktifini de desteklediğini ve havayolu müşterilerine teknik destek sağlamayı sürdüreceğini vurguladı.

Öte yandan FAA, geçen ay da hatalı monte edilmiş olabileceği değerlendirilen koltuk bağlantıları nedeniyle 453 Boeing 737 MAX uçağının denetlenmesini öngören ayrı bir uçuşa elverişlilik direktifi taslağı yayımlamıştı.

Boeing, Ocak 2024'te Alaska Airlines'a ait bir 737 MAX 9 uçağında uçuş sırasında kapı tapasının yerinden kopmasıyla başlayan güvenlik soruşturmalarının ardından sıkı denetim altında bulunuyor. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) incelemesinde, kapı tapasını yerinde tutması gereken dört cıvatanın uçağın havayolu şirketine teslimi sırasında eksik olduğu tespit edilmişti.