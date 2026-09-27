Boeing 737 MAX uçaklarında yazılım sorunu tespit edildi

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Boeing, bazı 737 MAX uçaklarında belirli iniş prosedürlerini etkileyebilecek bir yazılım sorunu tespit etti. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) konuyu incelerken, Boeing sorunu kalıcı olarak gidermek için yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor.

Boeing'in açıklamasına göre sorun, pilotların başarısız bir yaklaşmanın ardından önceden programlanmış uçuş rotasını değiştirmesi durumunda ortaya çıkabiliyor.

Bu durumda pilotların sonraki yaklaşmalarda otomatik sistemleri kullanabilmek için ek adımlar atması gerekiyor.

Şirket, söz konusu durumla güvenli şekilde başa çıkılması için mevcut pilot prosedürlerini güçlendiren bilgilerin operatörlerle paylaşıldığını açıkladı.

Boeing ayrıca pilotların otomatik sistem olmadan iniş yapabilecek şekilde eğitildiğini belirtti.

FAA inceleme başlattı

FAA, cumartesi günü yaptığı açıklamada sorunu değerlendirdiğini ve bir güvenlik riski tespit etmesi halinde gerekli adımları derhal atacağını bildirdi.

Kurum ayrıca Boeing'in hazırladığı çözümü de inceleyecek.

Boeing ise mühendislerinin sorunu kalıcı olarak gidermek amacıyla bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını açıkladı.

ABD'li havayollarının filolarında bulunmuyor

ABD'li havayolları, söz konusu yazılım hatasıyla bağlantılı güncellenmiş yazılımı kullanan 737 MAX 8 ve MAX 9 uçaklarının filolarında bulunmadığını bildirdi.

Tamamı Boeing 737 MAX uçaklarından oluşan filosuyla faaliyet gösteren Southwest Airlines, konudan haberdar olduğunu ve Boeing ile FAA ile birlikte çalıştığını açıkladı.

Cnbc-e'nin aktardığına göre Southwest, filosundaki hiçbir uçağın söz konusu U.14 yazılım versiyonunu kullanmadığını ve yeni teslim edilen MAX 8'lerin de bu versiyona sahip olmadığını belirtti.

United Airlines da yeni yazılıma sahip MAX uçaklarının teslimatını almadığını açıkladı.

MAX 7 ve MAX 10 için soru işaretleri

Sorunun Boeing 737 MAX ailesinin diğer iki modeli olan MAX 7 ve MAX 10'u nasıl etkilediği ise henüz netleşmedi.

FAA, ailenin en küçük modeli olan MAX 7'yi ağustos ayının başında en yeni yazılım yüklü şekilde sertifikalandırmıştı. Uçağın daha eski bir yazılım versiyonuyla teslim edilip edilemeyeceği veya uçuş yapıp yapamayacağı konusunda ise henüz netlik bulunmuyor.

Boeing CEO'su Kelly Ortberg de bu ayın başında MAX 10'un FAA sertifikasyonunun "çok yakında" gerçekleşmesini beklediğini söylemişti.

MAX 10 müşterilerinden Alaska Airlines, Boeing ve FAA ile konu hakkında çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

2 bin 430 MAX uçak hizmette

Yeni yazılım sorunu, 737 MAX ailesinin geçmişte yaşadığı güvenlik ve üretim sorunlarının ardından gündeme geldi.

2018 ve 2019 yıllarında iki 737 MAX 8 kazasında toplam 346 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu kazalarda, daha sonra güncellenen hatalı bir uçuş kontrol yazılım sistemi rol oynamıştı.

Cirium verilerine göre dünya genelinde şu anda 2 bin 430 adet 737 MAX hizmette bulunuyor.