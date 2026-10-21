Boeing’in beklediği onay sonunda geldi

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ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, yıllar süren kapsamlı incelemelerin ardından uçağın sertifikalandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 737 MAX 10'un yeni emniyet özellikleri ve daha düşük yakıt tüketimiyle ABD'deki ve yurt dışındaki hava yolu şirketlerine teslim edilebileceği kaydedildi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, konuya ilişkin açıklamasında, binlerce saatlik test uçuşunu da kapsayan kapsamlı emniyet incelemelerinin ardından FAA ekibinin uçağın sertifikasyonuna onay verdiğini belirtti.

Duffy, "Bu, Amerikan imalat sanayisi ve ülkemizin küresel havacılıkta bir güç merkezi olma konumu açısından büyük bir kazanım. Uçuşu biz icat ettik, hava yolculuğuna öncülük ettik ve havacılık emniyeti ile inovasyon alanlarında liderliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Boeing'den yapılan açıklamada ise 737 MAX 10'un, 737 MAX ailesinin en büyük modeli olduğu ve maksimum koltuk konfigürasyonunda 230 yolcu taşıyabildiği belirtildi.

Uçağın kendi sınıfında koltuk başına en düşük maliyeti sunduğu aktarılan açıklamada, modelin ilave yakıt tanklarına ihtiyaç duymadan rakiplerinden 365 deniz mili daha uzun menzile sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, dünya genelinde 30'dan fazla müşterinin 737 MAX 10 için sipariş verdiği, siparişlerin toplamının 1555 uçağa ulaştığı ve bu sayının 737 MAX programının mevcut siparişlerinin yüzde 30'undan fazlasını oluşturduğu aktarıldı.

Uçak için kapsamlı bir sertifikasyon programı yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bu kapsamda 2 bin saatin üzerinde uçuş testi ve 1000 saatlik yer testi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Daha önce 2020'de hizmete girmesi planlanan 737 MAX 10'un sertifikasyon süreci, 2018 ve 2019'da aynı uçak ailesinden 2 uçağın karıştığı kazaların ardından artırılan emniyet denetimleri nedeniyle gecikmişti.