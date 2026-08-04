Boeing’in en küçük 737’sine FAA’dan onay çıktı

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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing’in en küçük 737 Max modeli olan 737 Max 7’ye sertifikasyon onayı verdi. Böylece Boeing, yıllardır geciken 737 Max 7 teslimatlarına başlayabilecek.

FAA, sertifikasyon sürecinin birkaç yıl gecikmesinde uçağın tasarımı ve güvenlik analizlerine ilişkin teknik sorunların etkili olduğunu belirtirken, bu süreçte gerekli düzenlemelerin yapıldığını açıkladı.

İki kazanın ardından sertifikasyon gecikti

737 Max 7’nin sertifikasyonu, 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen ve toplam 346 kişinin hayatını kaybettiği iki 737 Max kazasının ardından ertelendi.

Boeing, yeni modelin onay sürecinde uçağın uçuş kontrol yazılımı, pilot uyarı sistemi ve motorun buzlanmayı önleyen sisteminde değişiklikler yaptı.

737 Max 7’nin test programı 2018 yılında başladı. Boeing, sertifikasyon kapsamında uçakla 1.000 saatin üzerinde uçuş testi gerçekleştirdi.

Boeing Ticari Uçaklar Üst Yöneticisi Stephanie Pope, sertifikasyonun uçağın tasarım sürecini ve geliştirme ekibinin çalışmalarını doğruladığını söyledi.

İlk teslimat Southwest Airlines’a yapılacak

FAA onayının ardından Boeing’in ilk 737 Max 7’yi Southwest Airlines’a teslim etmeye hazırlandığı belirtildi.

Genellikle 135 ila 160 yolcu taşıyabilen 737 Max 7, Boeing’in 737 Max ailesindeki en küçük model olarak öne çıkıyor.

Boeing’in en büyük 737 Max modeli olan 737 Max 10’un sertifikasyon süreci ise devam ediyor. 737 Max 10 yaklaşık 210 yolcu kapasitesine sahip.

Boeing’de kalite kontrol baskısı sürüyor

737 Max 7’nin sertifikasyon süreci, Boeing’in güvenlik ve kalite kontrol uygulamalarının yakından takip edildiği bir dönemde tamamlandı.

2024 yılında bir 737 Max uçağında yanlış monte edilen bir panelin uçuş sırasında kopması, şirketin kalite kontrol süreçlerine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirmişti.

Boeing, son iki yılda yeni bir üst yönetim oluşturduğunu, üretim süreçlerini yenilediğini ve kalite kontrol uygulamalarını genişlettiğini açıkladı.

FAA ise Boeing fabrikalarındaki üretim faaliyetlerini güvenlik açısından izlemeyi sürdüreceğini bildirdi.

737 Max 7’nin sertifikasyonu, Boeing açısından yıllardır beklenen önemli bir aşamayı geride bırakırken, şirketin önündeki bir sonraki kritik adım 737 Max 10’un sertifikasyon sürecinin tamamlanması olacak.