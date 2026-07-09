BookingAgora, yeni nesil satışı sistemi platformunu tanıttı

Hüseyin ASLIYÜCE

BookingAgora, 47 ülkede turizm profesyonellerine hizmet veriyor.

Şirket yaklaşık iki yıllık Ar-Ge ve yazılım geliştirme sürecinin ardından tamamen yenilediği teknoloji altyapısını Crowne Plaza İstanbul Florya by IHG'de düzenlediği özel lansmanda 40 hava yolu temsilcisi, iş ortakları ve havacılık uzmanı basın mensuplarına tanıttı.

Yeni platform; seyahat acenteleri ve hava yolları için daha hızlı, daha akıllı ve daha entegre bir çalışma ekosistemi sunarken, BookingAgora'nın uluslararası büyüme hedeflerine de güçlü bir altyapı oluşturuyor.

Tanıtım etkinliğine ev sahipliği yapan Crowne Plaza İstanbul Florya by IHG Genel Müdürü Metin Kışçı'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Kışçı, turizm sektörünün önemli paydaşlarını aynı organizasyonda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sektör iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Ardından söz alan BookingAgora Kurucu Ortağı Murat Kahraman, yeni platformun yalnızca teknolojik bir dönüşüm değil, şirketin gelecek vizyonunun en önemli yatırımlarından biri olduğunu belirterek Kahraman şöyle konuştu:

"Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığımız bu proje, BookingAgora'nın geleceğini şekillendiren en önemli yatırımlardan biri oldu. Hedefimiz yalnızca daha hızlı rezervasyon yapan bir sistem geliştirmek değildi. Seyahat acenteleri ile hava yollarını aynı ekosistemde buluşturan, rezervasyondan satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerin tek platform üzerinden yönetilebildiği yeni nesil bir çalışma altyapısı oluşturduk. Bugün bu dönüşümü ilk kez hava yolu iş ortaklarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

BookingAgora Kurucu Ortağı Kadri Ciga ise platformun teknik altyapısını ve geliştirme sürecini aktardı.

Ciga, "Seyahat teknolojileri son yıllarda çok hızlı değişiyor. NDC, API tabanlı servisler, gerçek zamanlı veri yönetimi ve dinamik fiyatlama artık sektörün temel standartları haline geldi. Biz de mevcut sistemi geliştirmek yerine tamamen yeni bir teknoloji platformu geliştirmeyi tercih ettik" ifadesinde bulundu.