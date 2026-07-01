Bursalı HVS Havacılık, 2 adet Piaggio P180 siparişi verdi

Hüseyin ASLIYÜCE

Pilot Vedat Sarıkaya, uzun yıllardır havacılık sektöründe farklı alanlarda çalıştı. Sarıkaya ardından HVS Havacılık şirketinin kurulumunu tamamladı.

Geçtiğimiz günlerde de SHGM’den TR AT 108 numaralı hava taksi işletme ruhsatı alındı.

İki GIV ve bir helikopter

Genel Müdürlüğünü Alper Kıvanç’ın yaptığı şirket, Bursa Yenişehir’e iki adet Gulfstream GIV uçağını getirerek operasyona başladı.

Her iki uçak da 14 koltuk kapasiteli. Gulfstream GIV’lerin menzili ise 7 bin 700 kilometreye ulaşıyor.

Ayrıca hava taksi şirketi, iş adamları için helikopter hizmeti de veriyor. Bu operasyon, Airbus Helicopters imalatı H130 modeli ile gerçekleştiriliyor. H130 serisi, pilot dahil 6 koltuk kapasitesine sahip. Helikopterin menzili ise 590 kilometre.

Piaggio P180 siparişi

TolgaÖzbek.com‘un haberine göre filosunu büyütmek üzere adım atan HVS Havacılık iki adet Piaggio tasarımı P180 tipi turboprop motorlu uçak siparişi verdi.

HVS Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Sarıkaya, uçakların kısa ve orta menzilli uçuşlarda kullanılacağını söyledi.

Sarıkaya, “Baykar tarafından Piaggio’nun satın alınması çok önemli. Verdiğimiz siparişin ardından teslimat 2,5 yıl içinde tamamlanacak. P180 Avanti, performans, koltuk başı maliyet açısından çok iyi bir uçak” dedi.

Tek pilot tarafından da uçurulabilen P180 Avanti’nin koltuk kapasitesi 9’a kadar çıkabiliyor. Ayakta durulabilir kabini ile birlikte uçakta iki adet turboprop Pratt & Whitney Canada PT6A-66B tipi motor bulunuyor. Her bir motorun gücü 850 shp.