Çelebi Havacılık Kenya'daki portföyüne THY'yi dahil etti

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çelebi Havacılık, THY ile gerçekleştirdiği yeni anlaşma kapsamında Kenya'daki operasyonlarını güçlendiriyor.

Çelebi Havacılık, işbirliği kapsamında THY'nin İstanbul-Nairobi-İstanbul hattındaki uçuşlarına yolcu hizmetleri, rampa operasyonları, uçak dönüş (turnaround) koordinasyonu, bagaj hizmetleri ve diğer yer hizmetleri süreçlerinde destek sağlayacak.

Haftalık 7, yıllık ise yaklaşık 365 uçuşun yönetileceği operasyon kapsamında, yılda yaklaşık 75 ila 80 bin yolcuya güvenli, zamanında ve yüksek standartlarda hizmet sunulması hedefleniyor.

Türk Hava Yolları'nın Çelebi Havacılık Kenya portföyüne dahil edilmesi, şirketin Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonel ölçeğini daha da ileri taşıyan önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

British Airways, Emirates SkyCargo, Network Airlines ve Astral Aviation gibi farklı segmentlerde faaliyet gösteren global şirketlere hizmet sunan Çelebi Havacılık Kenya, yeni işbirliğiyle bölgedeki konumunu daha da güçlendiriyor.

Doğu Afrika'nın hava ulaşım merkezi büyüyor

Doğu Afrika'nın önemli bağlantı noktalarından biri olan Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı, Afrika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında stratejik bir geçiş merkezi olma özelliğini sürdürüyor.

Nairobi'nin bölgesel ticaret merkezi rolü ve artan uluslararası bağlantı kapasitesi, havalimanının küresel havacılıktaki önemini her geçen yıl artırıyor.

Kenya Havalimanları Otoritesi tarafından yürütülen modernizasyon çalışmaları kapsamında havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 7,5 milyondan 22 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Uluslararası standartlarla güçlenen operasyonel yapı

Çelebi Havacılık Kenya, operasyonlarını uluslararası kalite ve güvenlik standartları doğrultusunda yürütüyor.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISAGO ve ilaç lojistiğinde güvenli taşımacılığı destekleyen GDP sertifikalarına sahip şirket, yüksek değerli ve sıcaklık kontrollü kargoların yönetiminde uluslararası standartlarda hizmet sunuyor.

Şirket aynı zamanda sürdürülebilirlik yaklaşımını operasyonlarına entegre ederek elektrikli yer hizmet ekipmanlarını (e-GSE) aktif olarak kullanıyor.

Uygulama, Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonların çevresel etkisini azaltırken, havacılık sektörünün küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle de uyumlu bir yapı oluşturuyor.

Operasyon ekipleri, yer hizmet ekipmanları ve koordinasyon kabiliyetiyle şirket, Türk Hava Yolları operasyonlarında güvenli, zamanında ve kesintisiz bir hizmet akışı sağlamayı hedefliyor.

"THY operasyonlarına yüksek kalite ve güvenilirlikte destek sunmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi Havacılık Yer Hizmetleri ve Kargo Başkanı (EMEA) Atilla Korkmazoğlu, işbirliğinin Çelebi Havacılık Kenya'nın ulaştığı operasyonel olgunluğun ve uluslararası hava yolları nezdinde oluşturduğu güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Korkmazoğlu, "Türk Hava Yolları'nın Nairobi operasyonlarını desteklemekten memnuniyet duyuyor, bu işbirliğinin her iki kuruluş için de uzun vadeli değer yaratacağına inanıyoruz. Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nın devam eden modernizasyon süreciyle bölgedeki havacılık ekosisteminin daha da güçleneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güçlü operasyonel altyapıları, uluslararası standartları ve sürdürülebilir hizmet yaklaşımlarıyla THY operasyonlarına yüksek kalite ve güvenilirlikte destek sunmayı sürdüreceklerini belirten Korkmazoğlu, işbirliğini yalnızca Kenya operasyonları açısından değil, aynı zamanda Afrika'daki uzun vadeli büyüme stratejilerinin önemli bir kilometre taşı olarak gördüklerini kaydetti.