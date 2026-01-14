Çelebi Yer Hizmetleri, Endonezya’nın en yoğun iki havalimanında operasyonlara başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Yer hizmetleri alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren Çelebi Havacılık, Endonezya’nın en yoğun iki havalimanı olan Bali I Gusti Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı (DPS) ve Jakarta Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı (CGK)’nda operasyonlara başladı.

Bu iki stratejik adım, Çelebi Havacılık’ın Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendirirken, şirketi Endonezya havacılık pazarının merkezine taşıyor.

65 yılı aşkın deneyimiyle üç kıtada faaliyet gösteren ve 400’ün üzerinde havayolu müşterisine hizmet sunan Çelebi Havacılık, 2026 yılına başlanmasıyla Bali ve Jakarta operasyonlarını devreye alarak bölgenin en yüksek yolcu ve uçuş trafiğine sahip iki ana havalimanında tarifeli uçuşlara hizmet vermeye başladı.

Bu genişleme, şirketin uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak, Asya-Pasifik’te uzun vadeli ve sürdürülebilir bir değer yaratma hedefini yansıtıyor.