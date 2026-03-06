Corendon Avrupa’da büyüyecek

FİKRİ CİNOKUR

Avrupa’nın önde gelen tatil hava yollarından Corendon Airlines, dünya turizm sektörünün buluşma noktası Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'nda (ITB Berlin) 2026 yılındaki stratejik yol haritasını paylaştı.

Corendon Airlines Satış ve Pazarlama Başkanı Christian Hein, başta Almanya, Polonya ve Birleşik Krallık olmak üzere Avrupa’daki kilit pazarlarında sürdürülebilir büyüme stratejisini anlattı. Corendon Airlines’ın 35 uçaklık filosu ile yılda 10 milyon yolcuya hizmet verdiğini vurgulayan Hein, ‘’Corendon Airlines, Avrupa büyüme stratejisini merkezine aldığı ana kaynak pazarlarını yerleştirmeye devam ediyor. Bu yaklaşımın odağında ise Almanya, Avusturya ve İsviçre’yi kapsayan DACH bölgesi bulunuyor’’ dedi.

Corendon Airlines 2026 stratejisi

Corendon Airlines’ın 2026 yaz sezonu büyüme planlarının dengeli ve destinasyon bazlı bir yapı üzerine kurgulandığına dikkat çeken Hein, şöyle devam etti: ‘’Toplam kapasitenin yüzde 50’sini oluşturan Türkiye, tek haneli oranlarda artışla uçuş programındaki en önemli pazar olmayı sürdürüyor. İkinci büyük hedef pazar olan Yunanistan yüzde 12 büyüme gösteriyor. Özellikle Heraklion öne çıkan destinasyon olarak dikkat çekiyor. İspanya’ya olan frekanslar yaz sezonunda yüzde 25’in üzerinde artıyor. Mısır’da kapasite 2025’e göre yüzde 40 artış gösterecek.’’