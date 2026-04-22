Corendon’a uluslararası ‘Yılın Projesi’ ödülü

FİKRİ CİNOKUR/ ANTALYA

Corendon Airlines, küresel IT liderlerini bir araya getiren Global CIO tarafından düzenlenen uluslararası ödül programında, yolcu hizmetleri altyapısını dönüştürdüğü Passenger Service System (PSS) projesi ile Yılın Projesi (Project of the Year) ödülünü kazandı.

Corendon Airlines Kurumsal Çözümler Kıdemli Müdürü Burcu Par Güler, PSS dönüşümünün, havayolları için en kritik ve en karmaşık süreçlerden biri olduğunu belirtti. Güler, şunları kaydetti: “Bu süreci operasyonel sürekliliği koruyarak ve yolcu deneyimini etkilemeden kesintisiz şekilde tamamlamak bizim için en önemli başarı kriteriydi. Global CIO’dan gelen bu ödül, ekiplerimizin güçlü iş birliğinin ve dijital dönüşüm vizyonumuzun önemli bir göstergesi. Bu ödül ile Corendon Airlines, küresel ölçekte rekabet gücünü ve teknoloji yatırımlarındaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.”