Dev hava yolu şirketi kararı verdi! 1 Mart'tan itibaren İsrail'e uçuşlar duruyor

Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM, Amsterdam-Tel Aviv uçuşlarını 1 Mart'tan itibaren askıya alma kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre KLM, Amsterdam-Tel Aviv hattındaki uçuşlarını 1 Mart’tan itibaren iptal edeceğini açıkladı.

Haberde, şirketin kararına gerekçe olarak İsrail’e yönelik uçuşların "bu aşamada ticari ve operasyonel açıdan uygun olmamasını" gösterdiği belirtildi.

Şirket ayrıca gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini ve koşullara bağlı olarak kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.