Dominik’te iş jeti kazası: İki pilot hayatını kaybetti
Dominik’te La Romana Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen kazada, acil iniş sırasında alevler içinde kalan Gulfstream G200 tipi iş jeti kazasında uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybetti.
Hüseyin ASLIYÜCE
ABD tescilli (N318JF) Gulfstream G200 tipi özel iş jet, kalkışın ardından havalimanından 30 km uzaklaştıktan sonra motor arızası yaşadı.
Pilotlar havalimanına geri dönüş kararı aldı.
Uçak, havalimanının 29 piste yaklaşmaya başladı. Ancak iniş sırasında pilotlar uçağın kontrolünü kaybetti. Pistin yanındaki çim alana çıkan uçak daha sonra patlayarak alev aldı.
Yangın hızla büyüdü ve uçak tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kazada uçakta bulunan Erick Javier Diago ve Rudy Ghazal adlı pilotlar hayatını kaybetti.
Dominik Sivil Havacılık Enstitüsü (IDAC) ve Acil Durum Operasyonları Merkezi (COE) olay yerine hızla müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Resmi soruşturma başlatıldı.
Kaza nedeni (motor arızası, yaklaşma hatası, hava koşulları vb.) henüz netleşmedi.