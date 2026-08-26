Dubai Havalimanı’nda savaş etkisi: Yolcu trafiği yüzde 31,3 geriledi

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Dubai Airports, yılın ilk altı ayına ilişkin havacılık verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, bölgedeki hava sahası kısıtlamaları ve savaş nedeniyle yaşanan aksaklıklar yolcu trafiğini olumsuz etkiledi. Bu gelişmelerin etkisiyle Dubai Havalimanı’nda yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 azaldı.

Buna karşılık ikinci çeyrekte toparlanma işaretleri görüldü. Nisan ayında 3,5 milyon yolcu havalimanını kullandı. Ardından yolcu sayısı mayısta 4,5 milyona yükseldi. Haziranda ise bu rakam 5 milyona ulaştı. Böylece ikinci çeyrekte toplam 13 milyon yolcu ağırlandı.

Dubai Havalimanı’nda trafik kaybı

İlk yarıdaki uçak hareketleri yüzde 32,1 geriledi. Sonuç olarak toplam uçuş hareketi 150 bin 600’e indi. Bunun 62 bin 500’ü ikinci çeyrekte gerçekleşti. Ayrıca hava kargo hacmi yüzde 28,7 düştü. Böylece taşınan yük miktarı 751 bin 340 tona geriledi. İkinci çeyrekte ise 351 bin 716 ton kargo taşındı.

99 ülkede 217 noktaya bağlantı

DXB, ilk yarı sonunda geniş uçuş ağını korudu. Havalimanında yaklaşık 50 uluslararası hava yolu faaliyet gösterdi. Böylece 99 ülkedeki 217 noktaya doğrudan bağlantı sağlandı. Ayrıca taşıyıcıların dönüşü ikinci yarı beklentilerini destekledi.

Dubai Havalimanı’nda 30,3 milyon bagaj işlendi

Operasyonel performans, yolcu trafiğindeki düşüşe rağmen yüksek kaldı. İlk yarıda 30,3 milyon bagaj işlem gördü. Yanlış yönlendirilen bagaj oranı binde 2,7 olarak kaydedildi. Böylece oran, küresel sektör ortalamasının altında kaldı.

Dubai Havalimanı ikinci yarıda toparlanma bekliyor

Dubai Airports CEO’su Paul Griffiths, ilk yarının zorlu geçtiğini söyledi. Ancak kapasite arttıkça yolcu talebinin hızla döndüğünü belirtti. Özellikle aktarmalı yolcular, DXB trafiğinde önemli yer tutuyor. Bu nedenle uçuş bağlantılarındaki artış kritik önem taşıyor.

Dubai Airports, uçuş ağlarının toparlanmasıyla ikinci yarıda daha güçlü performans bekliyor. Ayrıca kış tarifesinin trafiği desteklemesi bekleniyor. Bunun yanında turizm, iş ve spor etkinlikleri öne çıkıyor.