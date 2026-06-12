Dünya kupası maçlarını THY uçaklarında da izlenebilecek

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün resmi sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Kupası Heyecanını Gökyüzüne Taşıyoruz

FIFA 2026 Dünya Kupası boyunca Milli Takımımızın heyecan dolu mücadelesi ve tüm maçlar geniş gövdeli ve internet altyapısına sahip uçaklarımızda LiveTV hizmetimizle canlı olarak ekranlara geliyor.

Seyahat ederken de kalbi futbolla ort24 ve Sport24 Extra kanallarımız ile bu büyük heyecanı gökyüzünde kesintisiz takip edebilecek. Final yolunda başarılar Bizim Çocuklar! Göğsümüzdeki yıldızı gökyüzünde de gururla izlemek için sabırsızlanıyoruz."