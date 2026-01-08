Dünyanın en dakik 10 havayolu şirketi açıklandı: Listede THY de yer aldı

Havacılık verileri ve analitik alanında faaliyet gösteren Cirium, her yıl olduğu gibi bu yıl da küresel ölçekte en dakik havayollarını mercek altına alan raporunu açıkladı. Cirium’un metodolojisine göre, bir uçağın planlanan kapıya varış saatinden en fazla 15 dakika gecikmesi, uçuşun “zamanında” kabul edilmesi için yeterli sayılıyor.

Yayımlanan raporda Aeromexico, uçuşlarının yüzde 90,02’sini planlanan süre içinde tamamlayarak üst üste ikinci kez dünyanın en dakik havayolu unvanını elde etti. Şirket ayrıca, önceki yıla kıyasla dakiklik performansını yüzde 3’ün üzerinde artırmayı başardı.

Türk Hava Yolları dokuzuncu sırada yer aldı

İkinci sırada yüzde 86.53 ile Saudia yer alırken, üçüncü sırayı yüzde 86.09'luk oranla Scandinavian Airlines aldı. Türkiye'den Türk Hava Yolları (THY), yüzde 81.41 dakiklik oranıyla dokuzuncu sıraya oturdu.

ABD'li hava yolu şirketleri arasında ise Delta Air Lines, ilk 10'a giren tek Amerikan şirketi oldu. Delta, yüzde 80.90’lık dakiklik oranıyla küresel sıralamada 10'uncu sırada yer aldı.

İşte dünyanın en dakik 10 hava yolu şirketi;

1.Aeromexico: Yüzde 90.02

2. Saudia: Yüzde 86.53

3. Scandinavian Airlines: Yüzde 86.09

4. Azul Brazilian Airlines: Yüzde 85.18

5. Qatar Airways: Yüzde 84.42

6. Iberia: Yüzde 83.52

7. LATAM Airlines: Yüzde 82.40

8. Avianca: Yüzde 81.73

9. Turkish Airlines: Yüzde 81.41

10. Delta Air Lines: Yüzde 80.90