EASA, COMAC C 919 uçakları için kritik test uçuşları gerçekleştirdi

COMAC, özellikle C‑919 modeli ile Airbus ve Boeing gibi küresel üreticilere rakip olmayı hedefliyor. Ancak Avrupa sertifikası olmadan bu uçakların Batılı havayollarında hizmet vermesi mümkün değil. Bu nedenle test uçuşları, hem teknik performansın hem de üreticinin güvenilirliğinin değerlendirilmesine hizmet ediyor ve sürecin kritik bir aşamasını oluşturuyor.

Uzmanlar, test uçuşlarının tamamlanmasının ardından sertifika sürecinin hala birkaç ay sürebileceğine dikkat çekiyor. Süreç, motor performansı, uçuş güvenliği sistemleri ve acil durum protokollerini kapsayan detaylı teknik incelemeleri içeriyor. EASA, testlerin yalnızca değerlendirme amacı taşıdığını ve daha kapsamlı doğrulamalardan sonra sertifikanın verileceğini açıkladı.

COMAC küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor

COMAC yetkilileri, Avrupa sertifikasının alınmasının ardından C‑919 uçaklarının uluslararası havayolu şirketlerine satışının hızlanacağını ifade ediyor. Analistler, bu adımın Çin’in küresel havacılık pazarındaki rekabet gücünü artırabileceğini ve uzun vadede Airbus ile Boeing’in pazar payını etkileyebileceğini öngörüyor. Avrupa onayı, Çin uçaklarının sadece kıta içi değil, dünya çapında kullanılabilmesini sağlayacak ve üreticiye yeni iş fırsatları sunacak. Böylece COMAC, hem teknolojik hem de ticari olarak küresel ölçekte varlığını güçlendirmiş olacak.