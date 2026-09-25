Eğitim uçağı Tekirdağ’da araziye acil iniş yaptı
Tekirdağ’da eğitim uçuşu gerçekleştiren tek motorlu D-A20 tipi, TC-AJI tescilli eğitim uçağı araziye acil iniş yaptı. Uçakta bulunan öğretmen ve öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hüseyin ASLIYÜCE
HerdemAviation’dan edilinen bilgiye göre, bugün eğitim amacıyla havalanan tek motorlu D-A20 tipi, TC-AJI tescilli eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle tarlaya acil iniş yaptı.
Uçakta bulunan öğretmen ve öğrenci pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Uçağın araziye iniş yapmasına neden olan durumun belirlenmesi amacıyla inceleme yapılması bekleniyor.