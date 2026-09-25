Eğitim uçağı Tekirdağ’da araziye acil iniş yaptı

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Hüseyin ASLIYÜCE

HerdemAviation’dan edilinen bilgiye göre, bugün eğitim amacıyla havalanan tek motorlu D-A20 tipi, TC-AJI tescilli eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle tarlaya acil iniş yaptı.

Uçakta bulunan öğretmen ve öğrenci pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Uçağın araziye iniş yapmasına neden olan durumun belirlenmesi amacıyla inceleme yapılması bekleniyor.