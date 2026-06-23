Emirates, 13. kez “Dünyanın En İyi Havayolu” seçildi
Emirates Hava Yolları, Business Traveller Middle East 2026 Ödülleri'nde üst üste 13. kez “Dünyanın En İyi Havayolu” seçilerek sektördeki liderliğini bir kez daha tescilledi.
Hüseyin ASLIYÜCE
Emirates, 2026 Business Traveller Middle East (BTME) Ödülleri'nde bir kez daha havacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan “Dünyanın En İyi Havayolu” unvanını kazandı.
Havayolu ayrıca “En İyi First Class” ve Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki First Class Lounge ile “Orta Doğu'nun En İyi Havalimanı Salonu” ödüllerine de layık görüldü.
Business Traveller Middle East Ödülleri, iş seyahati sektöründe mükemmelliği ödüllendiren ve bölgenin en saygın seyahat endüstrisi organizasyonları ödül programı olarak öne çıkıyor.
Kazananlar, Business Traveller Middle East okuyucularının aday gösterme ve oylarıyla belirleniyor.
Emirates adına ödülleri, Havayolunun Başkan Yardımcısı ve Ticari İşler Direktörü Adnan Kazim teslim aldı.