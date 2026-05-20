Emirates, havacılık altyapısına 5,1 milyar dolarlık yatırım yaptı

Hüseyin ASLIYÜCE

Dünyanın en büyük uluslararası hava yolu şirketlerinden Emirates, Dubai South’ta hayata geçirilecek 5,1 milyar doları değerindeki yeni mühendislik kompleksinin temelini attı.

Emirates’in yeni mühendislik tesisi, önde gelen inşaat ve altyapı geliştirme şirketlerinden China Railway Construction Corporation tarafından inşa edilirken, proje danışmanlığını ise Artelia üstleniyor.

Dubai Al Maktoum Uluslararası Havalimanı yapılacak dev hangar kompleksi ve dünyanın en büyük iniş takımı atölyelerinden biriyle dikkat çekiyor. Tesisin, Emirates ve Dubai’nin küresel havacılık kapasitesi ve altyapısındaki liderliğini daha da pekiştirmesi hedefleniyor.

Temel atma törenine, Emirates Havayolu ve Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Havayolu Başkanı Sir Tim Clark, Dubai Aviation City Corporation ve Dubai South İcra Kurulu Başkanı Khalifa Al Zaffin ile China Railway Construction Corporation Limited Yönetim Kurulu Başkanı Dai Hegen katıldı.





Temel atma töreninde konuşan Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, “5,1 milyar dolarlık yeni mühendislik tesisinin temeli, Dubai’nin geleceğe odaklanan havacılık vizyonu açısından stratejik bir adımı temsil ediyor. Yeni tesis, Emirates Engineering’in uzmanlık, altyapı ve teknik kabiliyetlerini tek çatı altında toplayarak şirketin dikey entegrasyon stratejisini güçlendirecek. Aynı zamanda bölgesel ve küresel havacılık sektörünün gelecekteki ihtiyaçlarına yanıt verecek önemli bir mühendislik merkezi olacak” dedi.

Emirates İcra Kurulu Başkanı Khalifa Al Zaffin ise projeyle ilgili değerlendirmesinde, Dubai South’un küresel havacılık sektörünün gelecekteki ihtiyaçlarını destekleyecek entegre bir ekosistem oluşturma vizyonuyla hareket ettiğini belirterek, tesisin Al Maktoum Uluslararası Havalimanı çevresindeki havacılık altyapısının gelişiminde önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.



China Railway Construction Corporation Limited Yönetim Kurulu Başkanı Dai Hegen de projenin Çin ile BAE arasındaki iş birliğinin önemli örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, yüksek standartlarda ve verimli bir inşaat süreci yürütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dünya standartlarında altyapı

Dubai South’taki yeni Emirates mühendislik tesisi toplam 1,1 milyon metrekarelik alana yayılacak. Hacim bakımından dünyanın en büyük yapılarından biri olacak tesis, aynı zamanda Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) bölgesinin en büyük çelik konstrüksiyonlu yapısı olma özelliğini taşıyacak.

Tesis kapsamında aynı anda 28 geniş gövdeli uçağa hizmet verebilecek, dünyanın tek hangar kompleksi ile iki boya hangarı yer alacak.

Projede ayrıca:

* 285 metre genişliğiyle dünyanın en büyük serbest açıklıklı hangarı

* Dünyanın en büyük özel iniş takımı atölyesi

* Bakım ve onarım için ayrılmış 77 bin metrekarelik atölye alanı

* 380 bin metrekarelik depolama ve lojistik kapasitesi

* Geniş gövdeli uçakların yanı sıra dar gövdeli uçaklara da hizmet verebilecek iki ileri teknoloji boya hangarı bulunacak.



Teknik tesislere ek olarak Emirates Engineering için 50 bin metrekarelik ofis alanı, 15 bin metrekarelik eğitim alanı ve hava tarafı erişimini kontrol edecek özel bir giriş tesisi de projeye dahil edilecek.

Sürdürülebilirlik alanında da yeni standartlar belirlemesi hedeflenen kompleks kapsamında tüm tesislerin LEED Platinum sertifikası alması planlanıyor. Ayrıca kompleks genelinde çatı üstü güneş panelleri gibi çeşitli çevreci uygulamalar da hayata geçirilecek.

Tesisin inşasının 2030 yılının ortalarında tamamlanması öngörülürken, hangar kompleksinin ilk etapta ağır bakım gerektiren uçaklara ve Dubai Uluslararası Havalimanı’ndaki (DXB) Emirates Engineering Centre’dan yönlendirilecek projelere hizmet vermesi planlanıyor.